Вашингтон, 14 января, 2025, 21:40 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп будет пытаться добиться урегулирования украинского конфликта на максимально выгодных для Киева условиях, заявил во вторник, 14 января, кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет.

Global Look Press

В ходе слушаний в комитете верхней палаты конгресса США по делам вооружённых сил Хегсета после его речи, в которой он ни разу прямо не упомянул Украину, спросили, означает ли это умолчание, что новая администрация США намерена «бросить» киевский режим.

«Это политическое решение президентского уровня. Он (Трамп. — Прим. ред.) совершенно ясно дал понять, что мы бы хотели видеть завершение этого конфликта», — ответил Хегсет.

Команда Трампа хотела бы видеть урегулирование конфликта максимально выгодным для Киева, но первоочередной задачей является завершение боевых действий, добавил кандидат на пост главы Пентагона.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента России Николай Патрушев ранее заявил, что переговоры по украинскому кризису должны вестись между РФ и США без участия других стран Запада, в том числе ЕС и Великобритании.

12 января советник избранного президента США Майк Уолтц заявил, что Трамп признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, в том числе из Крыма. Вытеснить каждого россиянина «с каждого дюйма» бывших украинских территорий нереально, сказал советник избранного президента США.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.