Белгород, 14 января, 2025, 21:15 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два населённых пункта в Белгородской области, сообщил 14 января губернатор региона Вячеслав Гладков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Ещё два населённых пункта нашей области атакованы вражескими дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в селе Тишанка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения, в результате чего в доме выбило окна. Также повреждены фасад, крыльцо и забор.

Два жилых дома и коммерческий объект в селе Графовка Краснояружского района получили повреждения в результате сбросов взрывных устройств с украинских беспилотников, отметил также губернатор.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 14 января украинские военные попытались атаковать Брянскую область ракетами ATACMS и Storm Shadow западного производства и беспилотниками. Все ракеты были уничтожены российскими силами противовоздушной обороны.

12 января украинские формирования атаковали пять населённых пунктов Белгородской области. Ранения получил один мирный житель. Украинский дрон также ударил по селу Ясные Зори, из-за чего были повреждены остекление и фасад административного здания, а в селе Илек-Пеньковка при атаке БПЛА получили повреждения остекление и забор жилого дома.