Москва, 14 января, 2025, 21:03 — ИА Регнум. В России стартовал конкурс социальных архитекторов. Об этом во вторник, 14 января, объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мероприятие проходит в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина о совершенствовании механизмов участия граждан в жизни страны, отметила пресс-служба конкурса.

Социальная архитектура — это процесс совершенствования структуры гражданского общества путём разработки, адаптации и внедрения передовых институтов, механизмов и практик, повышающих уровень взаимодействия между социальными группами, а также между населением и властью для решения задач, направленных на повышение качества жизни граждан, сказано в сообщении.

Запросы общества, его потребности и задачи находятся на острие повестки, а потому социальные проекты и люди, их реализующие, становятся всё более востребованными, отметил Кириенко.

«Цель конкурса — отобрать лучших из них, оказать необходимую поддержку, запустить соответствующие программы обучения, помочь таким молодым талантам с квалифицированными наставниками. И думаю, что для подрастающего поколения возможность работать в крупных проектах с такими наставниками — это, пожалуй, самая главная мотивация», — заявил первый замглавы администрации президента.

Конкурс — это новый шаг в развитии социальных, общественных, гуманитарных, политических наук в России, сказал Кириенко. Сегодня в РФ ощущается запрос на социальные технологии, на изменение жизни к лучшему, и многие такие проекты уже реализуются, отметил он.

«Старт проекта «Социальные архитекторы» — это важный и своевременный шаг, который позволит объединить людей, работающих над созданием и внедрением социально значимых проектов на всех уровнях. Уверен, что это позволит также создать новые форматы и подходы к этой работе, и мы сможем открыть для страны новые лица, которые, я уверен, обязательно усилят в этой части власть на местах», — отметил в свою очередь ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Конкурсные испытания подразумевают дистанционную и очную части. Оценивать конкурсантов будет экспертный совет, в состав которого вошли специалисты в области управления, избирательных кампаний, социологии, медиа — и интернет-технологий, образовательных программ и другие. Конкурсный отбор будет производиться по пяти направлениям — руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиа-менеджер и интернет-технолог социальных проектов. Соискатель должен быть гражданином РФ старше 18 лет.

Одной из стратегических задача конкурса является создание библиотеки успешных проектов и инициатив — это позволит консолидировать практики, масштабировать область их применения и довести до универсальных решений, отметила также пресс-служба.

Участники мероприятия отметили соответствие практик социальной архитектуры потребностям граждан — в частности, такие практики востребованы в вопросе социальной адаптации участников СВО, поддержки членов их семей, расширения волонтёрских инициатив, сказано в сообщении.

«Сегодня в условиях проведения специальной военной операции работает фонд «Всё для Победы!», через который миллионы граждан помогают армии. Благодаря «Кулибин-клубу», который объединяет гражданских инженеров со всей страны, сегодня значимая часть дронов, которые идут на фронт, созданы в результате помощи общественных структур», — отметил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Организатором конкурса является АНО «Экспертный институт социальных исследований», соорганизаторами — АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС. Регистрация участников продлится до 11 февраля.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года пресс-служба «Народного фронта» сообщила, что российские изобретатели при поддержке «Кулибин-клуба» передают российским бойцам на фронт инновационные системы радиоэлектронной борьбы «Гроза» для подавления беспилотников противника. Энтузиасты разрабатывают приборы для установки на броне или в окопах.

В январе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году жители столицы пожертвовали на благотворительность более 374 млн рублей. В число крупных благотворительных мероприятий вошла акция «Народный фронт. Всё для Победы», отметил мэр.