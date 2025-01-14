Москва, 14 января, 2025, 21:13 — ИА Регнум. Мещанский суд Москвы арестовал племянника криминального авторитета Захария Калашова, известного под именем Шакро Молодой, сообщила 14 января пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Калашова Виталика Мерабовича»,— сказано в публикации.

Мужчине предъявили обвинения по статье о покушении на убийство. Суд постановил заключить его под стражу на один месяц и 15 суток.

Виталик Калашов, находящийся в федеральном розыске, был задержан 13 января в подмосковной Балашихе. По информации источников МК.ru, в декабре 2024 года он ударил ножом одного из двух пьяных мужчин во время драки. Затем Калашов скрылся с места нападения, пострадавший был госпитализирован.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года 71-летнего Шакро Молодого отпустили на свободу из колонии из-за проблем со здоровьем.

В марте 2018 года Шакро Молодой был признан виновным в вымогательстве, его приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима. Преступления были совершены в 2015 и 2016 годах. Основной эпизод — вымогательство 8 млн рублей у одной из владелиц кафе Elements Жанны Ким.

В прошлом Захарий Калашов считался вторым по влиятельности авторитетом в клане Аслана Усояна (Деда Хасана) — одного из двух враждовавших между собой крупных криминальных кланов.

Второе сообщество возглавлял Тариэл Ониани (Таро). После смерти Хасана клан временно возглавил Мирон, тогда как Шакро находился в Испании. После возвращения в Россию Калашов стал лидером клана.