Москва, 14 января, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 14 января, поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении действия государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru

Глава государства вечером во вторник провёл совещание по вопросам социально-экономического развития двух указанных регионов.

Хуснуллин отметил, что программа развития Крыма и Севастополя действует до 2027 года, и предложил продлить её, чтобы синхронизировать с нацпроектами, действие которых было продлено до 2030 года.

«Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято», — ответил Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее в ходе совещания президент сообщил, что в федеральном бюджете предусмотрено более 316 млрд рублей на реализацию программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Планируется завершить работы более чем на 230 объектах.

Всего в рамках программы в 2015–2027 гг. в развитие Крыма и Севастополя будет вложено 1,5 трлн рублей, отметил Путин.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь сообщил, что к концу 2024 года городские власти сумели привлечь около 237 млрд частных инвестиций, тем самым перевыполнив план.