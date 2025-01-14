Севастополь, 14 января, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Севастополь сумел привлечь около 237 млрд частных инвестиций с начала 2024 года, перевыполнив план. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Вы ставили задачу, что по итогам 2025 года Севастополь должен привлечь 200 млрд инвестиций. Вот, по предварительным данным, на конец уже 2024 года, начало 2025 года, мы привлекли 237 млрд частных инвестиций. То есть задача, поставленная вами, уже решена с перевыполнением», — доложил он президенту России Владимиру Путину.

Как передавало ИА Регнум, на этом совещании Путин сообщил, что в федеральном бюджете предусмотрено более 316 млрд рублей на реализацию программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Глава государства также отметил, что после воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов.

Российский лидер также обратил внимание на то, что с 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 млн человек, а Севастополь около 2 млн туристов и отметил, что туристическая инфраструктура в регионе постоянно обновляется.