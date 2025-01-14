Москва, 14 января, 2025, 19:34 — ИА Регнум. По делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в качестве обвиняемых привлекли 27 человек, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом во вторник, 14 января, сообщила пресс-служба СК.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В качестве обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» привлечены 27 фигурантов», — сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли огонь по посетителям и сотрудникам концертного зала. Они также устроили пожар. От их действий погибли 144 человека, ещё 551 человек пострадал. СК возбудил несколько уголовных дел, в том числе по статье 205 УК РФ («Теракт»). Были арестованы 12 человек.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года СМИ сообщали, что турецкие спецслужбы предупредили Россию и помогли предотвратить в Москве второй после нападения на «Крокус Сити Холл» теракт. По этим данным, новое нападение (на торговый центр) готовила та же группировка — «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), связанная с «Исламским государством» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В декабре 2024 года правоохранители задержали четверых террористов-баталхаджинцев (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Установлено, что они помогали устроить теракт в «Крокус Сити Холле». При обыске у них нашли оружие, а в их мобильных телефонах — переписку с главарями организации, скрывающимися за границей.