Симферополь, 14 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. В федеральном бюджете предусмотрено более 316 млрд рублей на реализацию программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на совещании по социально-экономическому развитию регионов.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«В ближайшие три года только в рамках государственной программы социально-экономического развития планируется завершить работы более чем на 230 объектах на общую сумму более 316 млрд рублей», — отметил российский лидер.

Путин уточнил, что с момента начала реализации данной программы в 2015 году до 2027 года в регион будет инвестировано в сумме около 1,5 трлн рублей.

Глава государства также отметил, что после воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов. По его словам, необходимо сохранять темпы развития регионов и выходить на ещё более масштабные задачи.

Как передавало ИА Регнум, 9 января Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьёзных экологических вызовов. Он напомнил, что изначально создали рабочую группу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на региональном уровне, позже — на федеральном. К концу декабря было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня.