Москва, 14 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Туристическая инфраструктура Крыма и Севастополя качественно обновляется, заявил 14 января президент России Владимир Путин.

Сергей Мальгавко/РИА Новости

«Качественно обновляется туристическая инфраструктура. С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 млн человек, а Севастополь около 2 млн туристов», — сказал Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Глава государства также отметил, что после воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов. Президент указал на важность сохранения и благоустройства культурных и исторических памятников. В качестве примера Путин привёл историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический и соборную мечеть в Симферополе.

Кроме того, президент РФ перечислил задачи, которые будут выполняться в рамках государственной программы социально-экономического развития Крыма и Симферополя на ближайшие три года.

Так, планируется завершить работы более чем на 230 объектах капитального строительства и выполнить 32 мероприятия. Объём федерального финансирования превысит 316 млрд рублей, заключил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Путин призвал правительство активно взаимодействовать с регионами в вопросе о ликвидации последствий разлива мазута, а также вновь поблагодарил волонтёров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов от загрязнения.