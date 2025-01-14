Москва, 14 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 14 января, заявил, что ждёт активной работы от правительственной комиссии по ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами Черноморского побережья.

Максим Григорьев/ТАСС

Глава государства вечером во вторник проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин призвал правительство активно взаимодействовать с регионами в вопросе о ликвидации последствий разлива мазута, а также вновь поблагодарил волонтёров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов от загрязнения.

«Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств — как федеральных, так и региональных, — необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.

По поручению Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. Путин выразил благодарность волонтёрам, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.

9 января президент заявил, что предпринимаемых усилий по устранению разлива мазута совершенно недостаточно. 12 января глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля за работами по ликвидации выбросов нефтепродуктов. Вице-премьер Виталий Савельев поручил до 15 января подготовить план по ликвидации последствий ЧП.