Путин призвал комиссию по ликвидации разлива мазута к активной работе
Путин заявил, что ждёт активной работы от комиссии по ликвидации разлива мазута
Москва, 14 января, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 14 января, заявил, что ждёт активной работы от правительственной комиссии по ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами Черноморского побережья.
Глава государства вечером во вторник проводит совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин призвал правительство активно взаимодействовать с регионами в вопросе о ликвидации последствий разлива мазута, а также вновь поблагодарил волонтёров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов от загрязнения.
«Ещё раз обращаю внимание всех служб и ведомств — как федеральных, так и региональных, — необходимо тщательно, в полном объёме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах», — сказал президент.
Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Произошёл разлив нефтепродуктов.
По поручению Путина был сформирован федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Сотрудники МЧС и волонтёры работают над очисткой берегов. Основную часть мазута собрали, однако периодически на побережье наблюдаются новые выбросы нефтепродуктов. Путин выразил благодарность волонтёрам, которые принимают участие в ликвидации последствий разлива.
9 января президент заявил, что предпринимаемых усилий по устранению разлива мазута совершенно недостаточно. 12 января глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл в Анапу для контроля за работами по ликвидации выбросов нефтепродуктов. Вице-премьер Виталий Савельев поручил до 15 января подготовить план по ликвидации последствий ЧП.