Москва, 14 января, 2025, 21:29 — ИА Регнум. Минобрнауки России предложило учредить стипендии имени основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий проект был опубликован 14 января на портале нормативных правовых актов.

PAVEL BEDNYAKOV/Павел Бедняков

«Установить, что стипендии имени В. В. Жириновского назначаются: студентам (курсантам), имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления; аспирантам (адъюнктам), обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), имеющим значительные достижения в области государственного управления», — указано в документе.

Предположительно, выплачивать стипендии начнут с 1 сентября 2025 года. Так, ежемесячно 10 стипендий в размере 15 000 руб. будут получать студенты и ещё 10 стипендий в размере 20 000 руб. — аспиранты.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря президент России Владимир Путин учредил президентские стипендии для российских спортсменов и тренеров. Максимальный размер регулярных денежных выплат составит 60 тыс. рублей. Её будут индексировать ежегодно с учётом уровня инфляции в стране.

Ранее глава государства подписал указ об учреждении стипендии в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, которые ведут исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития России. Число получающих стипендию лиц не может превышать 2000 человек ежегодно.

Прогнозы Жириновского сбывались потому, что были основаны на анализе, заявил в декабре 2024 года президент Владимир Путин. Основатель ЛДПР был очень эрудированным политиком и экспертом по Ближнему Востоку, подчеркнул президент.