Москва, 14 января, 2025, 19:04 — ИА Регнум. После воссоединения с Россией Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов, заявил во вторник, 14 января, президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Глава государства вечером во вторник проводит совещание по социально-экономическому развитию двух указанных регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

«За время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики», — сказал президент.

Необходимо сохранять темпы развития регионов и выходить на ещё более масштабные задачи, подчеркнул Путин.

После государственного переворота в Киеве в 2014 году в Крыму и Севастополе прошёл референдум. Около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Явка составила более 83%. 18 марта 2014 года был подписан договор о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Путин провёл совещание по вопросам развития юга России и Приазовья — Крыма, Севастополя, Кубани, Ростовской области, Адыгеи, ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины. Обсуждались экономические, жилищные, транспортные и экологические вопросы. В частности, президент предложил расширить пропускную способность железной дороги в направлении Азовского и Чёрного морей.