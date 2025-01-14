Москва, 14 января, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Российский производитель тяжёлых грузовиков КамАЗ уступил лидерство на отечественном рынке китайской марке Sitrak. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Станислав Красильников/РИА Новости

«По итогам 2024 года в России было реализовано 102 тыс. крупнотоннажных грузовых автомобилей. Более 70% от общих продаж крупнотоннажных грузовиков принадлежит следующим пяти брендам: Sitrak (19,4 тыс. шт.), КамАЗ (17,3 тыс. шт.), Shacman (15,7 тыс. шт.), FAW (11,6 тыс. шт.), Dongfeng (8,3 тыс. шт.)», — говорится в сообщении.

При этом, помимо российского КамАЗа, все остальные бренды грузовиков из пятёрки производятся в Китае. Указано, что продажи китайских грузовиков Dongfeng выросли в России за год почти на 100%. Также отмечено, что самой популярной моделью крупнотоннажного грузовика, как и в прошлом году, стала Sitrak C7H, доля которой составила около 19%.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году убыток предприятия «КамАЗ» по российской системе бухгалтерского учёта (РСБУ) составил 3,8 млрд рублей против 15,8 млрд рублей прибыли в 2023 году. Выручка предприятия снизилась за отчётный период на 7,5% и составила 228,8 млрд рублей, объём валовой прибыли сократился в два раза — до 15,5 млрд рублей.