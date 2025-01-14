Москва, 14 января, 2025, 18:50 — ИА Регнум. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал возможные причины масштабного сбоя в работе Рунета, который произошёл 14 января.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Как правило, причинами становятся проблемы в аппаратно-программном обеспечении, то есть внесение каких-то изменений, но это, как правило, касается конкретного оператора. Это проблемы либо с магистральными линиями связи, либо с центрами обработки данных, где находятся сервера», — сказал он в беседе с RT.

Помимо этого эксперт предположил, что сбой мог быть связан с DoS-атаками.

Вечером 14 января пользователи в разных регионах России пожаловались на трудности с доступом к интернет-ресурсам. О проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Причины случившегося пока неизвестны.

Это уже не первый с начала 2025 года сбой, связанный с доступом в интернет в РФ. Ранее ИА Регнум передавало, что крупный сбой затронул работу поисковых систем, операторов связи и социальных сетей.

Так, на сбои жаловались пользователи МТС. В основном жалобы поступали от жителей Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской, Свердловской, Тверской областей и Удмуртии.