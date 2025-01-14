Москва, 14 января, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Любимые жанры видеоконтента, о которых неловко рассказывать, есть у 90% россиянок, следует из опроса, проведённого изданием «Леди Mail» совместно с «VK Видео».

Михаил Терещенко/ТАСС

Так, самым популярным жанром оказались шоу об экстрасенсах и мистике, их смотрят 16% женщин. 14% опрошенных любят смотреть реалити — и ток-шоу, 13% — «глупые» комедии.

Ещё 10% женщин любят смотреть турецкие сериалы, 8% отдают предпочтение шоу и блогам об астрологии, ещё 8% — российским сериалам 1990-х и нулевых. Блокбастеры выбирают 5% из числа опрошенных, латиноамериканские сериалы — 4%, хейт-шоу — 3%, индийские сериалы — 2%.

Помимо этого, россиянки признались, что любят втайне смотреть дорамы, «дешёвую» фантастику, аниме и документальные фильмы про маньяков. При этом 10% респонденток заявили, что нет таких жанров, за симпатию к которым им было бы неловко.

Треть респонденток готова смотреть и обсуждать подобный контент с партнёром. Ещё треть предпочитает этот досуг втайне от всех. 14% женщин готовы разделить его с подругой или другом, 7% — с близкими родственниками, 2% — с коллегой.

Данное исследование проводилось методом онлайн-опроса в декабре 2024 года. Всего в опросе приняли участие 2,3 тыс. жительниц разных регионов России.

Ранее ИА Регнум передавало, что самыми популярными сериалами по просмотрам на ТВ в возрастной группе 4+ за период с ноября 2023 года по октябрь 2024-го стали «Склифосовский 11», «Невский. Близкий враг» и «Тайны следствия 23».