Москва, 14 января, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты России внесло предложение о переводе материнского капитала в бессрочный формат. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Андрей Пудов, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Вопрос о бессрочности материнского семейного капитала должен рассматриваться в контексте бюджетных параметров. Иначе говоря, сегодня эта мера носит срочный характер. И такое предложение мы внесли», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что программа маткапитала по инициативе президента России Владимира Путина будет продлена до 2030 года включительно. По его словам, такая мера позволит поддержать ещё почти 5 млн семей. Он напомнил, что за время действия программы маткапитала выделили свыше 14 млн сертификатов.

14 января депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. В Госдуме напомнили, что с 1 февраля 2025 размер материнского капитала проиндексируют. Размер выплаты на первого ребенка, если он был рождён или усыновлён не раньше 1 января 2020 года, составит 676 398,58 рубля.