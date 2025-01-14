Пекин, 10 декабря, 2020, 04:24 — ИА Регнум. Четыре китайских ирригационных проекта получили статус Всемирного наследия ирригационных сооружений, сообщили в Министерстве водных ресурсов КНР.

Международная комиссия по ирригации и дренажу включила четыре ирригационных проекта в свой список всемирного ирригационного наследия, а общее количество оных в списке достигло 23.

Одним из таких проектов стала Плотина Тяньбао, расположенная в провинции Фуцзянь, история которой насчитывает 1200 лет. Она является старейшим из дошедших до наших дней водных проектов, направленных на защиту пресной воды от соленой.

Канал Луншоу, а также Ирригационный район Древней реки Луохэ в провинции Шэньси включают в себя первый подземный канал в истории Китая, который был пробурен шахтно-тоннельным методом. Канал помогает отводить воду из реки Луохэ, основного притока Желтой реки, обеспечивая орошение местных хозяйств в условиях засухи и нехватки воды.

Плотины проекта потока Байшаси в провинции Чжэцзян на востоке Китая включают в себя 36 плотин, из которых 21 все еще используется для орошения. Комплекс охватывает 45 км реки Байшаси при общем перепаде уровня воды 168 метров.

Система насыпей Польдера Санхюаньвэй расположена в южной китайской провинции Гуандун. Ее строительство началось еще в 10 веке. Насыпь простирается на 64,8 км, а ее система обеспечивает орошение, дренажные каналы и водные пути.

Помимо четырех китайских проектов, в этом году были также отмечены 10 ирригационных проектов из пяти стран, включая Индию, Иран, Японию, Республику Корея и Южную Африку.

Основанная в 1950 году Международная комиссия по ирригации и дренажу является международной организацией, направленной на активизацию научно-технического обмена в области ирригации, дренажа и борьбы с наводнениями.