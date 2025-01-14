Москва, 14 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Молдавия может прекратить своё существование как страна из-за проводимой ею антироссийской политики. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.

Global Look Press

«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинёва приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либo вообще прекратит своё существование. В данной ситуации можно посмотреть на пример Украины, где неонацизм и русофобия привели страну к краху, причём ещё задолго до специальной военной операции», — отметил он в беседе c KP.RU.

Патрушев также уточнил, что главным приоритетом России на глобальном уровне является защита и благополучие российских граждан по всему миру.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Патрушев потребовал остановить дискриминацию русских в Молдавии. Он также заявил, что вина за энергетический кризис в Молдавии целиком лежит на властях республики, которые повинуются приказам Брюсселя. Он призвал Кишинёв не искать врагов внутри страны, а задуматься над исправлением сложившейся ситуации.