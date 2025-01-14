Москва, 14 января, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ, а также российские DNS-сервисы работают без сбоев, заявили 14 января в Координационном центре доменов этих ресурсов.

Sergey Elagin/Global Look Press

Вечером 14 января пользователи в разных регионах РФ пожаловались на трудности с доступом к интернет-ресурсам. Так, о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Причины случившегося пока неизвестны.

«По данным Координационного центра доменов .RU/.РФ, инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев», — уточнили в пресс-службе организации.

Это уже не первый с начала 2025 года сбой, связанный с доступом в интернет в РФ. Так, ИА Регнум сообщало, что 6 января крупный сбой затронул работу операторов связи, социальных сетей и поисковых систем.

По данным портала Downdetector, на такие проблемы в основном жаловались жители Москвы, Удмуртии, Московской, Нижегородской, Свердловской и Тверской областей. В Роскомнадзоре пояснили, что тот сбой произошёл из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи.

2 декабря 2024 года в РФ наблюдался технический сбой в работе мессенджера Telegram. На проблемы с доступом к ресурсу пожаловались тысячи пользователей.