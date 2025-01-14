Попытку отравления сотрудников ОПК украинским агентом назвали фашизмом
Москва, 14 января, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Действия руководителей киевского режима, организующих атаки с использованием химического оружия на территории России, следует расценивать как проявление фашизма, заявил во вторник, 14 января, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.
Так он прокомментировал задержание сотрудниками ФСБ агента украинских спецслужб, который готовил теракт в отношении сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области. Завербованный гражданин РФ должен был использовать химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к смерти.
«Действия [главы киевского режима Владимира] Зеленского, когда разведка его организации использует химическое оружие для устранения неугодных, — это откровенный фашизм, это уничтожение неугодных любыми способами», — сказал Попов в интервью РЕН ТВ.
Как передавало ИА Регнум, подозреваемый признался в намерении совершить теракт, а также в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и действиях с оружием массового поражения. Подозреваемый арестован. Он рассказал, что получил от своих кураторов в качестве вознаграждения 10 тыс. рублей.
В декабре 2024 года жителя Алтайского края приговорили к 20 годам лишения свободы за попытку отравить мобилизованных военнослужащих. Осуждённый, работавший в заведении общественного питания, вышел на связь с представителями украинских спецслужб и сообщил, что готов оказать поддержку ВСУ. Он добавил в пищу яд, который мог вызвать острое отравление и смерть.
В феврале 2024 года ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества BZ (по классификации стран НАТО). За попыткой теракта стоят украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины. Изъятые у них препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и разработке оружия массового поражения.
В октябре 2023 года в Армавире накануне празднования группой военных лётчиков 20-летия своего выпуска из училища злоумышленник отправил им отравленные торт и алкогольные напитки. Лётчики не стали их трогать, поскольку не знали, кто их прислал. Следователи СК и сотрудники ФСБ оперативно установили причастность к преступлению уроженца Мелитополя, который при силовой поддержке МВД был задержан, а позднее арестован. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Нападение было совершено при участии сотрудников государственных органов Украины, заявили в прокуратуре.