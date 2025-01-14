Москва, 14 января, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Действия руководителей киевского режима, организующих атаки с использованием химического оружия на территории России, следует расценивать как проявление фашизма, заявил во вторник, 14 января, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Так он прокомментировал задержание сотрудниками ФСБ агента украинских спецслужб, который готовил теракт в отношении сотрудников предприятия ОПК в Ярославской области. Завербованный гражданин РФ должен был использовать химикат, который вызывает ожоги дыхательных путей и может привести к смерти.

«Действия [главы киевского режима Владимира] Зеленского, когда разведка его организации использует химическое оружие для устранения неугодных, — это откровенный фашизм, это уничтожение неугодных любыми способами», — сказал Попов в интервью РЕН ТВ.

Как передавало ИА Регнум, подозреваемый признался в намерении совершить теракт, а также в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и действиях с оружием массового поражения. Подозреваемый арестован. Он рассказал, что получил от своих кураторов в качестве вознаграждения 10 тыс. рублей.

В декабре 2024 года жителя Алтайского края приговорили к 20 годам лишения свободы за попытку отравить мобилизованных военнослужащих. Осуждённый, работавший в заведении общественного питания, вышел на связь с представителями украинских спецслужб и сообщил, что готов оказать поддержку ВСУ. Он добавил в пищу яд, который мог вызвать острое отравление и смерть.

В феврале 2024 года ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с использованием химического оружия — аналога боевого отравляющего вещества BZ (по классификации стран НАТО). За попыткой теракта стоят украинские спецслужбы. Сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины. Изъятые у них препараты применяются для создания химического оружия массового поражения и разрабатывались в США. Было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и разработке оружия массового поражения.

В октябре 2023 года в Армавире накануне празднования группой военных лётчиков 20-летия своего выпуска из училища злоумышленник отправил им отравленные торт и алкогольные напитки. Лётчики не стали их трогать, поскольку не знали, кто их прислал. Следователи СК и сотрудники ФСБ оперативно установили причастность к преступлению уроженца Мелитополя, который при силовой поддержке МВД был задержан, а позднее арестован. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте. Нападение было совершено при участии сотрудников государственных органов Украины, заявили в прокуратуре.