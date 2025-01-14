Нижний Новгород, 14 января, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Силовики задержали ректора Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротникова, сообщили 14 января в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении ректора агротехнологического университета, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»)», — сказано в публикации СК в Telegram-канале.

По данным следствия, в период с 2023 по 2025 год мужчина безосновательно зачислял на бюджетные места иностранных студентов, которые в дальнейшем не посещали занятия в вузе. В результате нанесённый бюджету ущерб оценивается в миллион рублей. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и изберут меру пресечения.

Воротников занял пост ректора университета в феврале 2024 года, до этого он был исполняющим обязанности ректора. Прежде мужчина проработал в Вавиловском университете в Саратове более 20 лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее ректор Корпоративного университета развития образования Московской области Андрей Лубский был арестован по делу о взятке.