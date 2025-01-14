Томск, 14 января, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Взрыв на карьере в Томской области, в результате которого погибли два человека, произошёл при подготовке к утилизации взрывчатки. Об этом сообщила 14 января пресс-служба регионального управления СК.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«По предварительным данным, в процессе транспортировки сдетонировали подлежащие уничтожению промышленные взрывчатые вещества», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего в окрестностях села Сухоречье Томского района возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). На месте работает следственно-оперативная группа, подробности ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, всего при взрыве пострадали три человека, двое скончались до прибытия медиков. Третьего пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи, он находится в состоянии средней степени тяжести.