Москва, 14 января, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями телекоммуникационной компании «Ростелеком», заявили 14 января в пресс-службе указанной организации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вечером 14 января пользователи в разных регионах РФ столкнулись с трудностями с доступом к сайтам и другим платформам. В частности, жалобы поступили из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Причины сбоя пока неизвестны.

«Проблема не на нашей сети», — отметили представители компании, комментарий которой цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января крупный сбой произошёл в работе операторов связи, соцсетей и поисковиков в РФ. По информации сайта Downdetector, жалобы в основном поступали от жителей Москвы и Подмосковья, а также Нижегородской, Свердловской, Тверской областей и Удмуртии. Кроме того, о проблемах с доступом информировали пользователи социальной сети «ВКонтакте», видеохостинга Rutube, сервисов Google и социальной сети TikTok.

Роскомнадзор уточнил, что причиной сбоя стала авария на магистральной сети у одного из операторов связи. Через некоторое время работа была восстановлена.