Трамп отказался от своих слов по урегулированию украинского конфликта — СМИ
FT: Трамп отказался от своих слов про решение украинского конфликта за 24 часа
Лондон, 14 января, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп сменил свою позицию по Украине и отказался от идеи урегулирования конфликта в течение 24 часов. Об этом пишет британская газета The FInancial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Команда Трампа до сих пор одержима идеей силы. Поэтому многие единомышленники американского лидера начали пересматривать собственный подход к урегулированию украинского кризиса», — указано в публикации.
В издании также уточнили, что Трамп может отказаться от предвыборных обещаний по Украине, чтобы усилить её перед переговорами с Россией.
В статье приводятся слова премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая также уверена, что Трамп не будет отказываться от помощи Киеву.
Как передавало ИА Регнум, 9 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.
13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметная подготовка к переговорам глав государств пока не ведётся. Он уточнил, что эта подготовка может начаться после прихода к власти в США новой администрации.