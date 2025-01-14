Лондон, 14 января, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп сменил свою позицию по Украине и отказался от идеи урегулирования конфликта в течение 24 часов. Об этом пишет британская газета The FInancial Times (FT) со ссылкой на источники.

Jen Golbeck/Global Look Press Дональд Трамп

«Команда Трампа до сих пор одержима идеей силы. Поэтому многие единомышленники американского лидера начали пересматривать собственный подход к урегулированию украинского кризиса», — указано в публикации.

В издании также уточнили, что Трамп может отказаться от предвыборных обещаний по Украине, чтобы усилить её перед переговорами с Россией.

В статье приводятся слова премьер-министра Италии Джорджии Мелони, которая также уверена, что Трамп не будет отказываться от помощи Киеву.

Как передавало ИА Регнум, 9 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что избранный президент США готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.

13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предметная подготовка к переговорам глав государств пока не ведётся. Он уточнил, что эта подготовка может начаться после прихода к власти в США новой администрации.