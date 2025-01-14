Москва, 14 января, 2025, 17:36 — ИА Регнум. В Роскомнадзоре заявили, что не знают причин сбоев в работе интернета в России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В службе уточнили, что неполадки 14 января фиксируются у всех операторов.

«Причину сбоя устанавливают», — процитировал Telegram-канал Mash представителя РНК.

Как передавало ИА Регнум, ранее жители России сообщили о масштабном сбое в работе интернета. Жалобы на проблемы с доступом к сайтам и некоторым соцсетям поступили, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

По словам пользователей, интернет не работает у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2». Также они жалуются на сбои в работе мобильных приложений, проблемы при заказе такси или завершении поездки каршеринга. Кроме того, сбой затронул банковские приложения, которые не работают даже при подключении через мобильный интернет. Проблемы наблюдаются и у почтового сервиса Outlook.

В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что проблемы с доступом к интернет-ресурсам в России не связаны с сетями телекоммуникационной компании.

О глобальном сбое пользователи поисковиков, социальных сетей, операторов связи также сообщили 6 января. Жители Москвы, Московской, Свердловской, Нижегородской, Тверской областей и Удмуртии пожаловались на неполадки в работе МТС. На сайт «сбой.рф» поступило свыше 32 тыс. жалоб. Роскомнадзор тогда назвал причиной неполадок аварию на магистральной сети у одного из операторов связи.