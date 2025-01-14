Москва, 14 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Полковник Вооружённых сил Украины (ВСУ) Павло Розлач, руководивший ударами по Курской области боеприпасами с отравляющими веществами, признан в России террористом. В список террористов и экстремистов его внёс Росфинмониторинг. Об этом 14 января сообщается на сайте службы.

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«Перечень террористов и экстремистов (включённые): физические лица <…> Розлач Павло Иванович, (Розлач Павел Иванович), 02.01.1988 года рождения, г. Чернигов Черниговской области Украинской ССР», — говорится в перечне.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Следственный комитет России объявил Розлача в международный розыск. В отношении него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 356 УК РФ («Совершение террористического акта и применение оружия массового поражения, запрещённого международным договором Российской Федерации»). Розлач командует 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ.

28 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что следствие объявило в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня. Кроме того, глава ведомства отмечал, что 32 украинских военнослужащих получили в РФ пожизненное лишение свободы. Он также уточнил, что всего органами в суд было направлено 296 уголовных дел в отношении 458 представителей ВСУ и было вынесено 250 приговоров.

В середине июля МВД России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Фёдорова. В рамках какой статьи УК РФ было принято такое решение, не указывалось.