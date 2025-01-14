Москва, 14 января, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Жители России сообщают о масштабном сбое в работе интернета. Жалобы на проблемы с доступом к сайтам и некоторым соцсетям поступают в частности из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам пользователей, интернет не работает у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2».

Причины сбоя пока неизвестны.

6 января пользователи поисковиков, социальных сетей, а также операторов связи также сообщали о глобальном сбое. Жители Москвы, Московской, Свердловской, Нижегородской, Тверской областей и Удмуртии сообщали о сбоях в работе МТС. На сайт «сбой.рф» 6 января поступило свыше 32 тыс. жалоб. Роскомнадзор тогда назвал причиной неполадок аварию на магистральной сети у одного из операторов связи.