Москва, 14 января, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Очевидцы сняли на видео, как украинский FPV-дрон охотится за гражданской машиной в одном из населённых пунктов ДНР.

Александр Река/ТАСС

На кадрах, появившихся в распоряжении ИА Регнум, видно, что беспилотник ВСУ преследует автомобиль, который едет по дороге. Машина старается оторваться от дрона и совершает манёвр: в какой-то момент водитель резко развернулся и поехал в обратном направлении. На несколько мгновений украинский оператор явно потерял авто из вида, но затем снова направился за гражданской машиной. Как завершилась эта погоня, неизвестно, но на видео слышен звук взрыва.

По данным ИА Регнум, из-за того, что ВСУ целенаправленно устраивают охоту на мирных жителей в ДНР, властям пришлось перекрывать трассу на Ясиноватую.

Подобные инциденты с атаками украинских FPV-дронов на гражданские машины далеко не первый случай. 13 января в Курской области беспилотник атаковал автомобиль с мирными гражданами. В момент удара гражданское авто двигалось по дороге между селом Белица и деревней Гирьи. Находившиеся в автомобиле супруги-пенсионеры получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в Курскую областную клиническую больницу.

4 января ВСУ убили внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова, нанеся удар дроном по автомобилю с журналистами.

МИД России не раз отмечал, что целенаправленные атаки ВСУ против мирных граждан и журналистов указывают на террористическую сущность киевского режима. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что все виновные в преступлениях будут установлены и понесут наказание.