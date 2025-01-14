Москва, 14 января, 2025, 17:16 — ИА Регнум. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль рассказал, что месяц жизни в Москве обходился ему в 30 тыс. рублей, то есть в 3 тыс. евро.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

3 тыс. евро по нынешнему курсу составляют почти 315 тыс. рублей.

«30 тыс. рублей — это 3 тыс. евро? Ну да, у меня выходило где-то 3–4 тыс. Но ведь ещё и квартира стоит денег. Допустим, аренда — это ещё 30 тыс. Тогда нужно умножить на два. И всё — жизнь удалась!» — отметил он.

Абаскаль уточнил, что в Москве есть возможность жить скромно или роскошно. По его словам, если не тратить деньги на шопинг и не ходить по ресторанам, то 60 тыс. рублей в месяц вполне достаточно для комфортной жизни в столице. При этом он добавил, что питался почти полностью на базе или стадионе, а также большую часть времени уделял работе.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, что каждый месяц тратит не менее 1 млн рублей. По его словам, среди трат расходы на детей и продукты, антиквариат, а также новые автомобили, которых у него в коллекции уже четыре.