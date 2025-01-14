Хельсинки, 14 января, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Страны НАТО хотят дать себе право контролировать суда в нейтральных водах Балтийского моря, заявил во вторник, 14 января, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Global Look Press

Сейчас такой контроль невозможен, и это является «самой большой проблемой», но страны НАТО договорились работать над «юридическими возможностями», сказал Туск журналистам после завершения саммита стран НАТО Балтийского региона в Хельсинки.

«Все участники встречи и генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте] согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, также надо будет контролировать суда вне территориальных вод, так сказать, посреди Балтики», — сказал премьер Польши.

Как передавало ИА Регнум, 13 января Рютте заявил, что на саммите в Хельсинки обсудят охрану подводных коммуникаций и усиление присутствия военного блока в регионе.

14 января сообщалось, что подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, получил повреждение. Ранее поступала информация о повреждении ещё четырёх кабелей.

В конце декабря Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе. По данным финских СМИ, НАТО направит на Балтику около 10 кораблей для защиты подводных кабелей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.

После вступления в НАТО Швеции и Финляндии прослеживаются устремления военного блока изменить статус Балтийского моря, а также их планы по запрету движения российского флота, отмечал помощник президента Николай Патрушев. НАТО продолжает продвигать свою инфраструктуру к российским границам, что представляет опасность для РФ и вызовет соответствующий ответ, заявлял Песков.