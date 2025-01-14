Батальон ВСУ «Донбасс»* внесли в РФ в перечень террористических организаций
Батальон ВСУ «Донбасс» внесли в РФ в перечень террористических организаций
Москва, 14 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористических организаций 46-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Донбасс» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили 14 января в пресс-службе российского ведомства.
На сайте федеральной службы РФ уточняется, что указанное формирование было создано на базе батальона территориальной обороны Национальной гвардии Украины «Донбасс» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября ФСБ России приравняла к организациям украинский полк «Днепр-1» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее решение 14 декабря 2023 года принял Южный окружной военный суд.
10 октября двух боевиков националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Речь идёт об уроженце города Черкассы Викторе Карасе (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Максиме Божко (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) из Мариуполя.