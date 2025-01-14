* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 14 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористических организаций 46-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Донбасс» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщили 14 января в пресс-службе российского ведомства.

Global Look Press

На сайте федеральной службы РФ уточняется, что указанное формирование было создано на базе батальона территориальной обороны Национальной гвардии Украины «Донбасс» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября ФСБ России приравняла к организациям украинский полк «Днепр-1» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Соответствующее решение 14 декабря 2023 года принял Южный окружной военный суд.

10 октября двух боевиков националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ. Речь идёт об уроженце города Черкассы Викторе Карасе (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Максиме Божко (включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) из Мариуполя.