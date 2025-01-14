Москва, 14 января, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Особое стратегическое привилегированное сотрудничество России и Китая сохраняется вне зависимости от того, кто занимает пост президента США. Об этом 14 января в интервью KP.RU заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он подчеркнул, что Китай был и остаётся важнейшим партнёром для России.

«Эти отношения не подвержены конъюнктуре, они сохраняются вне зависимости от того, кто занимает Овальный кабинет», ― отметил помощник главы государства.

При этом он считает, что при президенте США Дональде Трампе разногласия между Вашингтоном и Пекином обострятся. Американцы будут их раздувать, в том числе искусственно, добавил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент РФ Владимир Путин отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина основано на полном доверии и не противоречит интересам других стран.

Российский лидер назвал отношения Москвы и Пекина образцом двустороннего сотрудничества. По его словам, оно выдержало испытание временем. За последние 75 лет отношения между двумя странами вышли на новый уровень стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнёрства, подчеркнул Путин.

18 октября на встрече с представителями СМИ стран БРИКС президент РФ заявил, что отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности.

Председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря в поздравлении с Новым годом президенту РФ отметил, что политическое доверие между Китаем и Россией постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров.

Китайские власти планируют усиливать стратегическую координацию с Россией, заявил 3 января посол в Москве Чжан Ханьхуэй.