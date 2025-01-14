Санкт-Петербург, 14 января, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Ветераны петербургского хоккейного клуба СКА обратились к министру спорта РФ Михаилу Дегтярёву с открытым письмом после матча с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ. Поводом послужило поведение болельщиков, сообщило 14 января издание «Спорт день за днём».

Валентина Певцова/ТАСС

Во время игры в Ярославле болельщики хозяев льда скандировали «СКА — позор российского хоккея». Этот момент попал в трансляцию матча, который закончился победой «Локомотива» в овертайме со счётом 4:3.

В обращении представители совета ветеранов СКА отметили, что завершение матча было омрачено «отвратительным поведением трибун». Они указали, что группы болельщиков ярославского «Локомотива» организованно воздействовали на ход игры, и это произошло не впервые.

«При этом подобное хулиганское давление трибун оказывает влияние и на судей матча, которые пропускают фолы и не наказывают за явное нарушение правил против игрока гостевой команды, который получил травму. То, что данные действия происходят не в первый раз, и вынуждает нас обратиться в Минспорта», — добавили ветераны.

Они попросили министра обратить внимание всех организационных структур на искоренение подобных возмутительных случаев.

Как сообщало ИА Регнум, поклонники ярославцев бурно отреагировали после третьей шайбы СКА, заброшенной защитником Александром Никишиным. В основное время перевес был на стороне хозяев (3:2), в конце игры с площадки удалили за выброс шайбы нападающего «Локомотива» Александра Радулова. После этого Никишин сравнял счёт.