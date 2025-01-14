Брюссель, 14 января, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) продолжит работу над снижением потолка цен на российскую нефть, дабы лишить Москву дополнительных доходов. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Bloomberg.

EPA/TASS

«Я действительно настаиваю на снижении этого показателя, потому что это имеет очевидный эффект», — отметила она.

По её словам, Россия испытывает трудности, потому что якобы перестала получать прежние доходы от продажи нефти и газа.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли.

Мировые цены на нефть на торгах 13 января выросли более чем на 2%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE превысила $81 за баррель впервые с 8 октября 2024 года.

13 января представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что шесть европейских стран также призвали снизить потолок цен на российскую нефть. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в рамках встречи G7.