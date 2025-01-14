Москва, 14 января, 2025, 16:55 — ИА Регнум. Вдова бывшего худрука «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская и другие его наследники подали в суд заявления с требованием признать свои права собственности на квартиру, принадлежащую Грачевскому, передаёт «РИА Новости» во вторник, 14 января, со ссылкой на судебные документы.

ИЗВЕСТИЯ Борис Грачевский

Истцами являются Белоцерковская и бывшая жена Грачевского Анна, действующие в интересах своих несовершеннолетних детей, а также Ксения, дочь Грачевского от первого брака, ответчиками — Анна Грачевская и департамент городского имущества Москвы.

Истцы требуют признать за ними право собственности по ¼ доли каждому на квартиру Грачевского площадью 99,5 кв. м. В заявлении сказано, что Борис Грачевский на момент приобретения квартиры состоял в браке с Анной, между ними был заключён брачный договор, в соответствии с которым жилплощадь, приобретённая в период брака, признаётся его индивидуальной собственностью.

После принятия наследства Анна Грачевская обратилась с заявлением о внесении в ЕГРН изменений с добавлением в раздел «Правоустанавливающие документы» брачного договора в качестве основания для возникновения права личной собственности на квартиру, но получила отказ — в документах указывалось, что в связи со смертью Грачевского как титульного собственника прекратилась его правоспособность.

Наследники обратились в Мещанский суд Москвы. В удовлетворении исковых требований им отказали. Решение было обжаловано в Мосгорсуде.

«Мы хотим, чтобы все наследники получили право в соответствующих долях на эту квартиру, и говорим о том, что она полностью принадлежит Борису Юрьевичу», — сказал агентству адвокат Евгений Бранецкий, представляющий интересы Белоцерковской.

Суд не учёл особенностей брачного договора и не сделал необходимые выводы, добавил адвокат. Рассмотрение дела продолжится в конце января.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года сообщалось, что народный артист РСФСР Евгений Петросян решил выписать из московской квартиры свою дочь от первого брака Викторину и подал на неё в суд. Суд Хамовнического района отклонил заявление Петросяна из-за ошибок и порекомендовал артисту исправить недочёты. Викторина Петросянц, дочь Петросяна от брака с балериной Беллой Кригер, в настоящее время живёт в Нью-Йорке.