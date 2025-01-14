Москва, 14 января, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», доктор физико-математических наук Максим Щербина разработал систему, позволяющую предупреждать жителей цунамиопасных районов России о наступлении такой угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Пресс-служба конкурса «Лидеры России»

Учёный курирует проект по созданию глубинных датчиков, используемых в указанной системе. Щербина работает ведущим научным сотрудником Института синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова РАН. За выдающиеся исследования в области кристаллографии он получил премию РАН им. Е. С. Федорова.

Он также является членом научного сообщества «Искра», организаторами которого выступили победители трека «Наука» «Лидеров России», и победителем регионального этапа конкурса «Флагманы образования». Щербина рассказал, что стало началом к разработке системы.

«Сегодня предупреждение о цунами делает сейсмическая служба. Однако не каждое цунамиопасное сейсмическое событие приводит к развитию реального цунами. Поэтому сейсмическая служба неизбежно сталкивается с проблемой: объявлять сигнал тревоги, который может оказаться ложным и станет стрессом для населения, или нет? К тому же к цунами приводят не только сейсмические подвижки, но и другие факторы, например, оползни на материковом склоне. Поэтому на мероприятии-спутнике Конгресса молодых ученых мы получили задачу от руководства Камчатского края — создать дополнительный контур защиты человеческих жизней, разработав локальную систему оповещения для прибрежных посёлков», — отметил учёный.

Созданную систему можно применять на Сахалине и Камчатке, а также в Приморье. Отмечается, что от цунамиопасного события до прихода волны на берег обычно проходит не более 20 минут. При этом 10 минут требуется на принятие решения о сигнале тревоги. По такой причине у населения остаётся не более 10 минут для того, чтобы покинуть опасные места.

«Решением могут стать батиметрические датчики, которые устанавливаются на материковом склоне и крае шельфа на глубинах до 400 м на возможных направлениях атаки цунами. Надеемся, что уже этим летом проведем натурные испытания датчиков в акватории, прилегающей к Камчатскому краю. Защита каждого населенного пункта потребует установки трёх — семи датчиков в зависимости от профиля дна и побережья. Датчики меняют раз в пять — семь лет. Согласно расчётам, в Камчатском крае всплывающие датчики позволят предупредить население как минимум за 15 минут до прихода волны на побережье», — подчеркнул Щербина.

Система уже вызывала интерес у администраций курортов в странах Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Индонезии. Разработка датчиков ведётся вместе с командой студентов, работающих в рамках программы грантов им. П. Л. Капицы Московского политехнического университета. Кроме того, создатели системы сотрудничают с Лабораторией исследования цунами Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.

Как сообщало ИА Регнум, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей». 12 марта Путин назвал этот конкурс самым крупным кадровым форумом в стране и во всём мире.

Организаторы провели пять сезонов «Лидеров России». Всего на участие в конкурсе было подано более 1 млн заявок из 150 стран мира, включая Россию.

Участниками пятого конкурса «Лидеры России» смогли стать руководители до 55 лет с управленческим опытом от двух лет. Впервые уже на этапе регистрации каждый конкурсант получал персональные рекомендации, которые описывали, что ему следует усовершенствовать в своём стиле управления и каким образом.