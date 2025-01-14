США переживают острый дефицит куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа
CNN: США переживают острый дефицит куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа
Вашингтон, 14 января, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты испытывают острый дефицит куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа H5N1 в стране. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на генерального директора американского совета по яйцам Эмили Мец.
«Мы не можем восполнить дефицит на следующий день. На самом деле этот процесс занимает от шести до девяти месяцев», — отметила она.
Согласно информации в публикации, только за ноябрь и декабрь в США погибло более 17 млн несушек. Это привело к снижению объёмов производства куриных яиц и спровоцировало значительный рост цен. В материале указано, что в конце декабря цена на десяток яиц составляла 4,33$, что на 25% выше, чем в начале ноября.
Мец связала возникновение эпидемии птичьего гриппа с ураганами, из-за которых изменился маршрут миграции диких птиц, вследствие чего они дважды пролетали над птицефермами, распространяя вирус.
Как передавало ИА Регнум, 7 января в США зафиксирована первая смерть человека от вируса птичьего гриппа типа H5N1. Отмечается, что пациент заразился H5N1 после контакта со стаей, в которой были дикие и домашние птицы.