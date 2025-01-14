Вашингтон, 14 января, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты испытывают острый дефицит куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа H5N1 в стране. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на генерального директора американского совета по яйцам Эмили Мец.

Felix Kästle/Global Look Press

«Мы не можем восполнить дефицит на следующий день. На самом деле этот процесс занимает от шести до девяти месяцев», — отметила она.

Согласно информации в публикации, только за ноябрь и декабрь в США погибло более 17 млн несушек. Это привело к снижению объёмов производства куриных яиц и спровоцировало значительный рост цен. В материале указано, что в конце декабря цена на десяток яиц составляла 4,33$, что на 25% выше, чем в начале ноября.

Мец связала возникновение эпидемии птичьего гриппа с ураганами, из-за которых изменился маршрут миграции диких птиц, вследствие чего они дважды пролетали над птицефермами, распространяя вирус.

Как передавало ИА Регнум, 7 января в США зафиксирована первая смерть человека от вируса птичьего гриппа типа H5N1. Отмечается, что пациент заразился H5N1 после контакта со стаей, в которой были дикие и домашние птицы.