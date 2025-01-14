* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 14 января, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Басманный районный суд Москвы приговорил мэра Днепропетровска Бориса Филатова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к девяти годам колонии за распространение фейков о российской армии, сообщили 14 января в пресс-службе столичной прокуратуры.

IMAGO/Horst Galuschka/Global Look Press Борис Филатов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Филатова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в публикации прокуратуры в Telegram-канале.

Мэра Днепропетровска признали виновным по статьям о возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении группы лиц по признаку национальности в интернете. Кроме того, политик распространял ложную информацию о якобы противоправных действиях Вооружённых сил России.

По версии следствия, в апреле 2022 года Филатов опубликовал на своей странице в мессенджере обращение с враждебным отношением к русским, а также побуждающим к совершению в отношении них насильственных действий. Данная публикация была размещена в общем доступе.

Ранее Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии общего режима генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко , который угрожал взорвать Крымский мост. В 2022 году он заявил в СМИ, что Крымский мост станет приоритетной целью для поражения, если украинские подразделения получат соответствующее оружие от Запада.

Как передавало ИА Регнум, Коптевский районный суд Москвы заочно арестовал экоактивистку Евгению Чирикову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом и внесённое в перечень террористов и экстремистов) по делу о распространении фейков о российской армии.