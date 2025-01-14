Москва, 14 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Отец школьницы из Москвы, которая ради попадания в тренды соцсети TikTok пнула плачущего двухлетнего брата ногой в спину, отобрал у дочери телефон на месяц. Близкий друг школьницы рассказал ИА Регнум, что Настю «чуть-чуть поругали», но слишком сильно наказывать не стали, потому что двухлетний малыш пострадал не сильно.

Кадр из видео

«Отец Насти забрал у нее на месяц телефон и немного поругал. У них в семье хорошие и теплые отношения. Родной отец и мачеха очень любят Настю. Ну и малыш не сильно пострадал, поэтому ругались родители не сильно», — рассказал друг девушки Сергей.

Также близкий друг Насти рассказал ИА Регнум, что она осознала свой поступок и пообещала измениться в лучшую сторону.

«Она мне сказала, что взялась за ум и начала исправляться. Будет подтягиваться и по учебе», — поделился Сергей.

Сергей рассказал, что Настя просто хотела снять хайповое видео и попасть в тренды.

«Это молодежные тренды. Все снимают такие видео. Но не с маленькими детьми. Когда я увидел, то сказал Насте, что так нельзя делать», — поделился Сергей.

Девочку воспитывает отец и мачеха. Родная мать Насти умерла, когда девочка была еще маленькой. В соцсетях Насти часто встречаются посты, где она описывает, как сильно скучает по своей маме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что одноклассники и ученики школы, в которой учится Настя, нелестно о ней отзываются. По словам учеников, девочка учится плохо, прогуливает уроки и ведёт себя надменно по отношению к другим школьникам.

Скандальное видео было снято ещё в ноябре 2024 года. Сотрудники прокуратуры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней и поставили её на профилактический учет.

«Прокурорами установлено, что на видеозаписи запечатлены две школьницы 2011 г. р., одна из которых 14.11.2024 г., находясь в квартире жилого дома на 1-й Напрудной улице, ударила ногой малолетнего сына 2022 г. р. сожительницы отца», — сообщили в прокуратуре.

По факту применения насилия к малолетнему ребёнку возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе московского главка СКР.