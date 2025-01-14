Москва, 14 января, 2025, 15:51 — ИА Регнум. В Москве появилась возможность заменить бумажные единые платёжные документы (ЕПД) на электронные за счёт портала mos.ru. Такая возможность стала доступна на сайте.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Горожане уже давно привыкли просматривать и оплачивать ЕПД в цифровом формате на портале mos.ru и в мобильных приложениях: ежемесячно жители оплачивают онлайн более 550 тыс. таких квитанций. Поэтому для многих москвичей получение бумажного документа уже стало неактуальным. Теперь у них есть возможность отказаться от бумажного ЕПД и получать его только в электронном формате», — указано на сайте.

В публикации говорится, что использование электронных ЕПД не только более удобное, но и экологичное, ведь таким образом сокращается расход бумаги. Также уточняется, что для того, чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо быть собственником жилого помещения, подключённого к автоматизированной системе управления «Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ» (АСУ ЕИРЦ), и подтвердить право собственности в личном кабинете на портале.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября член Совета Федерации, арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова напомнила, что пенсионеры в России имеют ряд льгот при оплате ЖКУ. Они предусматривают в том числе субсидии для тех, чьи расходы на ЖКУ превышают определенную долю доходов. Этот показатель устанавливают регионы. Также закон предусматривает компенсацию расходов по капитальному ремонту для некоторых групп пенсионеров.