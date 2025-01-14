Москва, 14 января, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 14 января, иронически отозвался об использовании англицизмов в русской речи на примере слова «фактчекинг».

Сергей Гунеев/РИА Новости

В ходе пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, один из журналистов задал вопрос о задачах «Международной фактчекинговой организации», меморандум о создании которой был подписан в Москве в конце 2024 года.

«Какой? Я думал, я ослышался. Перепутал местами — чек-фак, фак-чек», — сказал Лавров.

Некоторые англицизмы в силу их ёмкости заменить трудно, но данное слово, переводящееся как «проверка фактов», к ним не относится, отметил министр.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о защите русского языка, в котором предлагается серьёзно ограничить использование иностранных слов и англицизмов.

В феврале 2023 года Госдума приняла закон о защите русского языка. Закон установил, что при использовании русского языка как государственного должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка, не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке.

В феврале 2024 года Денис Мантуров, занимавший пост вице-премьера, а также министра промышленности и торговли, заявил, что российские предприятия должны использовать в названиях своих брендов кириллицу. Экономика страны «дозрела» до этого шага, подчеркнул Мантуров.