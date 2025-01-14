Москва, 14 января, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Народный артист России Юрий Николаев, попавший в больницу с переломом, уже ходит и улыбается как всегда, рассказала ИА Регнум племянница телеведущего Ольга.

Из семейного архива Юрий Николаев в день празднования своего 76-летия

Юрий Николаев попал в больницу сразу после новогодних праздников. За последние три месяца это уже вторая его госпитализация. 10 ноября прошлого года, незадолго до своего 76-летия, Николаев провел в стационаре две недели после того, как дважды упал дома в обморок. Тогда телеведущий отказался от госпитализации, но его все-таки увезли врачи скорой помощи, которую вызвала его племянница Ольга. Уже через пару дней телеведущего выписали. Все это время Юрий Александрович находился в отделении интенсивной терапии, а не в реанимации, как сообщалось в СМИ.

«Я уже хорошо себя чувствую, — рассказал тогда Юрий Николаев. — Конечно, есть еще слабость, возраст тоже дает свои «отметки». Была простуда, есть и хронические заболевания, чего скрывать. Но все хорошо!»

Свое 76-летие Николаев отметил в кругу семьи, не посчитал нужным устраивать грандиозные торжества из-за общей ситуации в стране и мире.

Новый год семья отметила в радостном настроении. Все было замечательно. Телеведущему как раз накануне поступило предложение принять участие в одном из проектов на ТВ в качестве члена жюри. Тогда Юрий взял паузу, а позже, подумав, отказался. И вот, перед Новым годом по старому стилю его постигла новая напасть — падение и перелом ноги. Так что от планов возвращения на ТВ, если бы его все же уговорили, все равно пришлось бы отказаться.

По словам племянницы Ольги, Юрий Александрович упал дома.

«Он так и сказал: «Упал, как все падают», — рассказала ИА Регнум Ольга. — Все мы живые люди. Говорит, раньше, когда на лыжах катался, нередко падал, а сейчас вот дома. Не очень удачно приземлился. Юрочка (так называют Николаева в кругу семьи) шутит: «Очнулся, да, как в том фильме, но гипса нет!»

Рядом с Юрием в это время находилась его супруга Элеонора. Она вызвала скорую помощь, врачи доставили Николаева в больницу, где после обследования установили перелом ноги. Телеведущему провели все необходимые реабилитационные процедуры, которые не предполагают наложение гипса.

«У дяди перелом ноги, но — не шейки бедра, как сейчас везде пишут, — рассказала Ольга. — Конечно, косточки уже в этом возрасте хрупкие. Но он уже идёт на поправку. Бодрый, весёлый, глаза горят. Я вчера у него была. Уже по палате ходит потихонечку, восстанавливается. Настроение у него прекрасное».

По словам племянницы, Юрия Николаева скоро выпишут домой.

Юрий Николаев — народный артист России, член Академии Российского телевидения. Наибольшую популярность телеведущему принесла работа в еженедельной музыкальной телепередаче «Утренняя почта», которую Николаев вел с 1975 по 1991 год. Затем были «Утренняя звезда», «Достояние республики». Кроме того, Юрий Николаев неоднократно был ведущим «Голубых огоньков», «Песни года», вел детскую передачу «Спокойной ночи, малыши!».