Бангкок, 14 января, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Замначальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев скончался во время отдыха в Таиланде. Факт смерти чиновника подтвердила 14 января представитель русской общины в Паттайе Светлана Шерстобоева.

Global Look Pres

Сообщение о поисках Клюева появилось 13 января в сообществе россиян, живущих в Таиланде, соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что он вышел из отеля «Паттайя Гранд Ресорт» и не вернулся. Родные Клюева начали его поиски после того, как мужчина не вышел на связь 30 декабря 2024 года. Позднее тело чиновника обнаружили без признаков жизни.

Шерстобоева в беседе с «РИА Новости» сообщила, что, по словам следователей, причиной смерти чиновника администрации Владивостока стал несчастный случай ― он умер от падения с высоты третьего этажа.

Она добавила, что мужчина скончался в своём отеле. Употреблял ли Клюев что-либо перед смертью, станет известно через 45 дней, когда появятся результаты экспертизы. Шерстобоева также сообщила, что возвращением тела мужчины в Россию займется страховая компания.

Как сообщало ИА Регнум, летом прошлого года в городе Паттайе погибла россиянка. Сообщение о гибели человека в одном из высотных кондоминиумов поступило в полицию ночью 4 июля. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 44-летняя россиянка выпала с балкона на шестом этаже после того, как поссорилась с мужем, своим соотечественником.