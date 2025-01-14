Москва, 14 января, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Российские штурмовики Восточной группировки войск при освобождении Нескучного в Донецкой Народной Республике (ДНР) зачистили около 400 зданий, сообщили 14 января в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Российские штурмовые группы завершили зачистку порядка 400 зданий на территории села и прилегающих территорий от формирований ВСУ, закрепившись на достигнутых рубежах», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Агломерация Нескучного и Великой Новосёлки расположена на стыке границ ДНР и Запорожской области. Она является стратегически важным узлом обороны и логистики для Вооружённых сил Украины, который постепенно переходит под контроль российских подразделений.

Ранее ИА Регнум передавало, что Вооружённые силы России освободили населённые пункты Нескучное и Терны в ДНР. Также в январе российские силы полностью освободили город Курахово в ДНР.

Кроме того, российские бойцы вытеснили украинские подразделения с территории огнеупорного комбината в городе Часов Яр и сосредоточились на зачистке многоэтажной застройки.

11 января в российских силовых структурах сообщили, что бойцы ВС РФ зачистили последний крупный опорный пункт украинской армии в Дзержинске (украинское название — Торецк).