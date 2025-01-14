Москва, 14 января, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Украина может исчезнуть как государство уже в 2025 году из-за принудительного насаждения русофобии и идеологии неонацизма. Об этом заявил постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев в опубликованном 14 января интервью «Комсомольской правде».

Global Look Press

России, подчеркнул он, совсем не безразлично происходящее на Украине, где живёт близкий, братский народ. Особое беспокойство вызывает то, что Харьков, Одесса, Николаев, Днепропетровск и другие некогда процветающие города уничтожаются насильственным принуждением к неонацистской идеологии и ярой русофобии.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит своё существование», — отметил Патрушев.

Говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта, он отметил, что российская сторона с уважением относится к заявлениям избранного президента США Дональда Трампа. Переговоры Россия и США должны вести без привлечения других стран Запада.

Ни с каким Лондоном или Брюсселем разговаривать не о чем, так как руководство ЕС не вправе говорить от лица многих участников сообщества, которые занимают взвешенную позицию в отношении России, добавил Патрушев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Патрушев назвал Украину самым ярким примером страны, идущей по пути цивилизационной деградации. Он отметил, что активное продвижение мировоззренческих установок современного Запада ведёт к размыванию традиционных форм социальной и духовной жизни и утрате национального самосознания.