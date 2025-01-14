Москва, 14 января, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Переговоры по украинскому кризису должны вестись между РФ и США без участия других стран Запада, заявил помощник президента России, председатель российской Морской коллегии Николай Патрушев.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Москве не о чем разговаривать ни с Лондоном, ни с Брюсселем», — сказал он в интервью KP.RU.

Патрушев подчеркнул, что Москва и Вашингтон являются основными действующими лицами в этом процессе. Помощник президента обратил внимание на то, что у руководства ЕС уже давно нет права говорить от лица многих своих членов, к которым он отнёс в том числе Венгрию, Словакию, Австрию и Румынию.

По словам председателя Морской коллегии, у указанных государств есть заинтересованность в стабильности в Европе. Он добавил, что эти страны также занимают взвешенную позицию по отношению к России.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что республиканец якобы готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, по его словам, в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор Трампа и Путина.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что предметная подготовка к таким переговорам пока не ведётся. Он уточнил, что эта подготовка может начаться после прихода к власти в Соединённых Штатах новой администрации.

13 января европейский портал Euractiv со ссылкой на источники среди дипломатов стран ЕС написал, что лидеры государств Евросоюза опасаются, что переговоры президента России и избранного президента США по Украине пройдут без их участия.

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко предложил провести переговоры Путина и Трампа в Братиславе. Депутат также добавил, что избранный президент США может говорить обо всём, в том числе и на тему Украины.