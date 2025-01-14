Москва, 14 января, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Причиной событий в Сирии, где состоялась смена власти, во многом стало искушение прежнего руководства «ничего не менять». Об этом 14 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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«Почти 10 лет, наверное. С момента, когда по просьбе [бывшего] президента Сирийской Арабской Республики [Башара Асада] мы туда направили наш контингент. С момента, когда мы создали с турками и с иранцами астанинский формат, в работе которого участвовал целый ряд арабских стран, — все-таки было торможение политического процесса. И, наверное, было искушение «ничего не менять», — сказал министр на пресс-конференции, посвящённой по итогам работы российской дипломатии в 2024 году.

Он подчеркнул, что российские власти понимали, что это неправильная позиция. Лавров уточнил, что Москва подталкивала Дамаск к тому, чтобы возобновил работу Конституционный комитет Сирии, созданный ранее по инициативе РФ. По его словам, сирийское руководство не демонстрировало желания в восстановлении деятельности этого органа.

Глава МИД также подчеркнул, что Россия не уходит с Ближнего Востока. Министр добавил, что указанный вопрос не обсуждается.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

В конце декабря Лавров отметил, что у Асада не получилось справиться с социальными проблемами в своей стране, в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии. Министр уточнил, что социальному напряжению в арабской республике способствовало удушение её экономики внешними силами.

8 января 2025 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заметил, что Москва после смены власти в Сирии намерена и дальше оказывать Дамаску разноплановое содействие, в том числе поставками гуманитарной помощи. Он добавил, что речь идёт в том числе о поставках гуманитарной помощи, восстановлении разрушенных объектов социальной инфраструктуры, создании материальной базы для возвращения сирийских беженцев.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал президент РФ Владимир Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».