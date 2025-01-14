Москва, 14 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Атака ВСУ на станцию «Турецкого потока» подтверждает террористический характер киевского режима, заявил во вторник, 14 января, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ashley Chan/Global Look Press

Он напомнил, что власти Украины ранее прекратили транзит российского газа через контролируемую ими территорию. Всё это вместе выглядит как попытка масштабной энергетической диверсии, сказал Слуцкий в интервью RT.

«Зеленский в агонии сохранения своей преступной власти пытается играть на руку США, но на самом деле раскачивает энергетическую безопасность Европы», — заявил лидер ЛДПР.

Как передавало ИА Регнум, ранее 14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: Вашингтон науськивает своих «украинских клиентов» на то, чтобы вслед за «Северными потоками» вывести из строя и «Турецкий поток».

Вашингтон не устраивает ситуация, при которой другие страны составляют ему конкуренцию, и он прибегает в том числе к террористическим методам, подчеркнул министр.

Киев хочет добиться, чтобы США и Россия воспринимали его как игрока и учитывали его интересы, а поскольку сделать это на поле боя не получается, глава киевского режима Владимир Зеленский использует последнюю возможность — терроризм, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.

11 января подразделения ВСУ пытались атаковать станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». При падении осколков дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Оборудование станции восстановили.