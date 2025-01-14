В Госдуме назвали атаку ВСУ на станцию «Турецкого потока» актом терроризма
Слуцкий: атака на «Турецкий поток» — подтверждение терроризма киевского режима
Москва, 14 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Атака ВСУ на станцию «Турецкого потока» подтверждает террористический характер киевского режима, заявил во вторник, 14 января, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что власти Украины ранее прекратили транзит российского газа через контролируемую ими территорию. Всё это вместе выглядит как попытка масштабной энергетической диверсии, сказал Слуцкий в интервью RT.
«Зеленский в агонии сохранения своей преступной власти пытается играть на руку США, но на самом деле раскачивает энергетическую безопасность Европы», — заявил лидер ЛДПР.
Как передавало ИА Регнум, ранее 14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: Вашингтон науськивает своих «украинских клиентов» на то, чтобы вслед за «Северными потоками» вывести из строя и «Турецкий поток».
Вашингтон не устраивает ситуация, при которой другие страны составляют ему конкуренцию, и он прибегает в том числе к террористическим методам, подчеркнул министр.
Киев хочет добиться, чтобы США и Россия воспринимали его как игрока и учитывали его интересы, а поскольку сделать это на поле боя не получается, глава киевского режима Владимир Зеленский использует последнюю возможность — терроризм, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.
11 января подразделения ВСУ пытались атаковать станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». При падении осколков дрона оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Оборудование станции восстановили.