Астана, 14 января, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Срок действия банковских карт для нерезидентов Казахстана был ограничен 12 месяцами. Об этом сообщило Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики, которое и ввело данное ограничение.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Поправки внесены в целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов, а также в схемах легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма», — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте ведомства, также было сокращено количество платёжных карт, которые банк может выдать одному клиенту. Также будет усилен контроль за движением капитала в сфере онлайн-казино.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября появилась информация, что банки Казахстана, а также ряда других государств прекратили обслуживать карты UnionPay, выданные Газпромбанком.

Это произошло после того, как администрация президента США Джо Байдена приняла решение расширить санкционный список против России. Рестрикции были введены против 100 юридических и физических лиц, в том числе и против Газпромбанка.