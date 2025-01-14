Москва, 14 января, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Средства ПВО в минувшие сутки сбили над акваторией Чёрного моря две британские ракеты Storm Shadow, сообщила во вторник, 14 января, пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости

«Над акваторией Чёрного моря сбиты (…) две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании», — сказано в сообщении.

Пресс-служба отметила, что в ночь на 14 января с территории Украины также была предпринята попытка нанесения удара по объектам в Брянской области шестью американскими ракетами ATACMS, шестью Storm Shadow и 31 дроном. Атака была отражена расчётами ПВО, жертв и пострадавших нет.

«Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа», — подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, также 14 января пресс-служба военного ведомства сообщила об освобождении населённых пунктов Нескучное и Терны в Донецкой Народной Республике. Кроме того, в Минобороны проинформировали, что стратегически важный узел обороны ВСУ в районе Нескучного, Времевки и Великой Новосёлки постепенно переходит под контроль ВС РФ.

Поздно вечером 13 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отражении массированного ракетного удара со стороны Украины. Средства ПВО уничтожили все цели, пострадавших нет, добавил он.

Ночью и утром 14 января налёты украинских беспилотников отразили в нескольких регионах России: в Тульской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Саратовской областях и Татарстане.